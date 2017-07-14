Испанской прессе стала известна дата эксгумации останков художника Сальвадора Дали. Это произойдет 20 июля, пишет La Vanguardia.

Биологический материал для экспертизы по установлению отцовства будут извлечены непосредственно на территории Театра-музея Дали в Фигерасе, где похоронен художник.

Ранее сообщалось, что ясновидящая Мария Пилар Абель Мартинес утверждает, что она является дочерью Дали. По ее словам, у художника был роман с ее матерью в 1955 году. В то время он состоял в браке с Еленой Дьяконовой, более известной как Гала. Детей у них не было.

60-летняя Мария Пилар Абель Мартинес уже не первый раз пытается добиться экспертизы, но этому активно противодействовал фонд, распоряжающийся наследием художника. Однако недавно она через суд добилась разрешения на эксгумацию.