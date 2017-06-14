Считавшаяся утерянной картина знаменитого американского абстракциониста Джексона Поллока была обнаружена в гараже в американском Скоттсдейле (штат Аризона), сообщает Fox News. 20 июня она будет выставлена на аукцион с начальной ценой в 5 миллионов долларов. Однако, по оценке эксперта, коллекционеры могут заплатить за нее до 15 миллионов долларов.

Написанную гуашью между 1945 и 1949 годами безымянную работу Поллока еще в январе 2016 года обнаружили в гараже пенсионера в Аризоне. Владелец гаража готовился к переезду в дом престарелых, и сосед помогал разбирать ему старые вещи, среди которых и была найдена работа Поллока, а также еще несколько картин. Сосед посоветовал выставить произведения современного искусства на торги.

Как сообщает CNN, оценкой занялся владелец аукционного дома Джош Левин. Сначала он оценил картину в 300 долларов, но позже выяснилось, что речь может идти о работе Поллока.

Как оказалось, картина принадлежала сводной сестре пенсионера Дженифер Гордон Косгрифф, которая была знакома с художником. Когда в 1990-х годах женщина умерла, брат упаковал принадлежавшие ей вещи и отправил их на хранение в гараж, где они пролежали до начала 2016 года.

Начальная цена за ценный лот составляет 5 миллионов долларов, однако Левин считает, что за картину можно выручить от 10 до 15 миллионов.

Пол Джексон Поллок (1912-1956) - американский художник, идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма. Оказал значительное влияние на искусство второй половины XX века. Одна из его картин под названием "N5, 1948" в 2006 году поставила рекорд - мексиканский финансист Дэвид Мартинес заплатил за нее 140 миллионов долларов.