Похороны поэта Евгения Евтушенко к настоящему моменту планируются на 9 апреля, рассказал ТАСС друг семьи Михаил Моргулис. По его словам, задержка связана со сложностями при получении медицинского заключения, а также разрешений на получение тела, вывоз его за границу, похороны и другие формальные, но необходимые процедуры.

"Я только что разговаривал с Марией Евтушенко. Она сказала, что процедура получения всех необходимых разрешений от властей штата Оклахома затягивается, и, скорее всего, похороны состоятся 9 апреля", - сообщил Моргулис.

Он отметил, что в семье надеются получить все документы в среду-четверг, поэтому прощание с Евтушенко в Америке пройдет, предположительно, в четверг-пятницу, после чего они переедут в Москву. Гражданская панихина в столице состоится, вероятно, в пятницу или субботу: это зависит от американских властей.

В пятницу, 31 марта, стало известно о срочной госпитализации Евтушенко в медицинский центр "Хиллкрест" в американском штате Оклахома. Поэт скончался 1 апреля вечером по московскому времени.

Как затем рассказал сын поэта Евгений Евтушенко-младший, отцу диагностировали рак шесть лет назад. После этого Евтушенко перенес операцию по удалению части почки, и врачам удалось добиться ремиссии. Но недавно болезнь вернулась, и Евтушенко диагностировали четвертую стадию.

Хоронить поэта будут в подмосковном поселке Переделкино. Отпевание Евтушенко по православному обычаю будет организовано в межконфессиональной церкви Университета города Талса (штат Оклахома). В этом университете Евгений Александрович преподавал после того, как уехал жить в США.