Обыски в Москве по месту работы и в доме российского режиссера Кирилла Серебренникова не повлияют на репертуар Латвийского Национального театра в следующем сезоне. Об этом сказала агентству LETA представитель театра по маркетингу и общественным отношениям Лига Римшевица.

"До сих пор на протяжении нескольких лет театр сотрудничал с режиссером, и вчерашние события ни в каком виде не повлияют на это и не изменят ничего", — подчеркнула Римшевица.

Она добавила, что в следующем сезоне театром не предусмотрено разучивать постановки Серебренникова, как режиссера. Поэтому нет оснований волноваться на тему возможных изменений в репертуаре театра — их не будет.

"Конечно, запланировано сотрудничество с режиссером в театральном сезоне в 2019 году, но все — на уровне идей и различных разговоров, на что пока не повлияли недавние события в России", — сказала представитель Латвийского Национального театра.

На вопрос, не высказывал ли Серебренников интерес в получении латвийского гражданства на фоне последних событий в Москве, Римшевица ответила, что такой информацией она не располагает.

В прошлом году Кирилл Серебренников получил приз Цицерона за мастерство в коммуникации с общественностью разных стран. Он также был награжден несколькими наградами "Спельманю нактс" — как лучший режиссер и сценограф года. В прошлом году ему был предоставлен титул почетного гражданина Риги.

Как сообщалось, утром 23 мая в Москве в дом и в театр российского режиссера и художественного руководителя "Гоголь-центра" сотрудники ОМОНа провели обыски. Позже Следственный комитет РФ возбудил дело о хищениях в "Гоголь-центре". В рамках этого дела был допрошен художественный руководитель театра Кирилл Серебренников и задержаны двое подозреваемых — бывший гендиректор автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.

Во время обыска в квартире у режиссера Кирилла Серебренникова сотрудники правоохранительных органов обнаружили сверток с гашишем, сообщает РЕН ТВ. Сверток хранился на кухне. Наркотики были изъяты следователями. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении в отношении Серебренникова уголовного дела.

Обыски прошли по делу о хищении 200 миллионов рублей бюджетных средств. По версии следствия, деньги были похищены "неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "7 студия" с 2011 по 2014 год. Тогда, по данным ЕГРЮЛ, руководителем этой организации был Серебренников. Похищенные средства были выделены "на развитие и популяризацию искусства" в России.

Обыски взволновали и работников "Гоголь-центра". Сотрудники театра опубликовали пост в соцсетях, призывая всех неравнодушных собраться у учреждения днем во вторник, чтобы "быть вместе". В театре добавили, что расписание не будет изменено из-за обысков. "Спектакли "Мертвые души" и "Свобода#7" сегодня состоятся!" — говорится в Facebook "Гоголь-центра".

У здания "Гоголь-центра" вечером 23 мая собралось около ста человек. К пришедшим обратилась актриса Чулпан Хаматова, сообщает Lenta.ru. Она зачитала обращение театральных деятелей в поддержку "Гоголь-центра" и его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. По ее словам, письмо подписали Евгений Миронов, Олег Табаков, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Юлия Пересильд, Виктория Толстоганова, Марк Захаров, Елизавета Боярская и другие.

Случившееся прокомментировал и балетмейстер Михаил Барышников. "Художник, которым Россия должна была бы гордиться, унижен и оскорблен. А поскольку это человек, известный своей независимостью и свободолюбием, человек, неоднократно выступавший со смелыми политическими заявлениями, эти внезапные репрессии выглядят особенно скверно", — сказал он.

А писатель Борис Акунин напомнил, что Серебренников — один из немногих российских режиссеров, кого во Франции хорошо знают.

В Кремле, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, оказались не осведомлены о происходящем у Серебренникова: "Это не дело Кремля. Здесь не нужно ничего политизировать… Речь идет о подозрении в хищении бюджетных средств, никакой политики, творчества — ничего там нет". В Минкультуры тоже заявили, что ничего не знают по поводу обысков.

Директор Латвийского национального театра Ояр Рубенис выразил поддержку Серебренникову: "Национальный театр, с которым неоднократно сотрудничал Кирилл Серебренников, выражает поддержку великому мастеру театрального искусства, личности мирового масштаба. Мы всегда будем рады продолжить сотрудничество с ним: ждем его и не верим ни одному написанному против него слову — он исключительно честный художник и человек. Если это все делается по политическим мотивам — это совершенно ненормально и неприемлемо. В ближайшее время я собирался ехать на выпуск его спектакля в Москву, а теперь не знаю, как все будет… Также в октябре у нас планировались гастроли в "Гоголь-центре" с новой постановкой Кирилла — "Ближний город". Дай бог, чтобы так оно все и произошло".

С 2012 года Серебренников стал худруком московского "Гоголь-Центра" и полностью поменял концепцию учреждения. Помимо театральных постановок, на его площадках которого проходят лекции, показы мировых фильмов, музыкальные концерты и спектакли российских и европейских режиссеров. Среди его работ в кино и на телевидении — сериал "Дневник убийцы", комедия "Изображая жертву", фильмы "Юрьев день", "Измена", "Ученик" и другие. За свои работы в кино, театре и на телевидении Серебренников удостоен премий ТЭФИ, "Хрустальная Турандот", "Золотая маска", а также призов "Кинотавра" и Каннского фестиваля.

Последние семь лет Кирилл Серебренников активно сотрудничает с Латвийским Национальным театром. В 2010-м поставил "Мертвые души" Гоголя, получившие премию "Ночь лицедеев", в 2012-м — спектакль "Войцек" по пьесе Георга Бюхнера, а в 2015-м — "Сны Райниса" к 150-летию классика, последняя его премьера — "Ближний город" по пьесе современного литовского драматурга Марюса Ивашкявичуса прошла в начале марта.