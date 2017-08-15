Вечером 14 августа музеи, где хранятся эти картины, вышли в прямой эфир в Facebook Live и рассказали о художнике и его знаменитой серии.

В акции приняли участие Музей Ван Гога в Амстердаме, Национальная галерея в Лондоне, Художественный музей Филадельфии, Новая Пинакотека в Мюнхене и Мемориальный музей искусств Сейджи Того в Токио.

Серия "Подсолнухи" была создана в 1888–1889 годах в Арле. Картины никогда не выставлялись вместе в рамках одной экспозиции.

Шестая картина находится в частной коллекции, в последний раз она выставлялась в 1948 году. Седьмая была уничтожена в результате американской бомбардировки в Японии в конце Второй мировой войны.