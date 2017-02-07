"Фраза вырвана из контекста большого стихотворного спектакля, который играется уже в течение 15 лет", — подчеркнул Райкин. По его словам, высказывание произносится с опорой на строки из "Бориса Годунова" Александра Пушкина: "Они любить умеют только мертвых".

Худрук "Сатирикона" отметил, что эта фраза — "комментарий к трагическим судьбам поэтов, которые упоминаются и звучат в этом моноспектакле". В постановке упоминаются Николай Гумилев, Марина Цветаева, Анна Ахматова, Сергей Есенин, Осип Мандельштам, Владимир Маяковский, Борис Пастернак и Иосиф Бродский. Райкин в ходе моноспектакля напомнил зрителям о трагической судьбе поэтов и их конфликте с властью.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не выдергивать фразу худрука из контекста, потому что в нее вкладывался другой смысл. "Вы наверняка вспомните полный пассаж, который был изложен Райкиным. Там про другое", — подчеркнул он.

Райкин выступил с моноспектаклем "Над балаганом небо…" 4 февраля на сцене Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, сообщал "Росбалт". "У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем", — заявил худрук.

В октябре 2016 года на съезде Союза театральных деятелей России Райкин выступил против цензуры и "борьбы за нравственность" со стороны общественных организаций. Он заявил, что "словами о нравственности, Родине, и народе, и патриотизме прикрываются, как правило, очень низкие цели".