Продажей занимается аукционный дом Sotheby's. Среди 22 лотов – предметы искусства, которые Мэри и Джордж Блох собирали в течение 40 лет.

В частности, продаются работы Пабло Пикассо, Жоана Миро, Генри Мура, Альберто Джакометти, Барбары Хепуорт, Жана Дюбюффе, Александра Колдера, Анри Лорана.

Многие произведения появятся на аукционах впервые. Торги запланированы на 22 июня.

Бизнесмен Джордж Блох скончался в 2009 году. Его жена, дочь русских эмигрантов, начала расставаться с частью коллекции, о чем они с супругом договорились еще до его болезни.

