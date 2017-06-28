За счет последнего обновления Оксфордский словарь английского языка пополнился 1200 новыми словами, фразами и значениями, сообщается на сайте издания.

Туда, в частности, добавили еще один смысл слова "Baltic" ("балтийский") — очень холодный или ледяной. С XIX века с аналогичным значением употреблялось слово "Arctic" ("арктический"), однако в последнее время часто стали говорить "baltic", особенно в Шотландии.

Кроме того, в словаре теперь есть выражение "particle zoo" (зоопарк частиц). Этот термин объединяет в себе все типы субатомных частиц.

Также в книге зафиксировали новые значения у "face" ("лицо") и "heel" ("пятка", "мерзавец"). "Babyface", сокращаемое до "face", называют в рестлинге того, кто по сценарию борется со злом, а "heel", наоборот, "плохиш".

"Son of a bachelor" ("сын холостяка") — смягченная версия двух оскорбительных выражений — "ублюдка", к которому новое словосочетание близко по значению, и "сукина сына", с которым оно схоже по звучанию и по форме.

Слово "post-truth" ("постправда") также вошло в обновление Оксфордского словаря. Этим термином описываются "обстоятельства, при которых объективные факты имеют меньшее значение для политических дискуссий и формирования общественного мнения, чем отсылки к эмоциям или личным убеждениям". Это говорит о новом использовании приставки "post".

Среди тысячи новых слов есть и "boston marriage" ("бостонский брак") — используется главным образом в историческом контексте, для описания совместного проживания двух женщин, особенно тех, которые крепко дружат или состоят в романтических отношениях. Это культурный феномен, возникший в конце XIX века. Такие отношения, описанные в романе Генри Джеймса The Bostonians ("Бостонцы", 1886 год), были популярны среди незамужних состоятельных американок.

Еще в словаре появилось слово "zyzzyva" ("зызыва"), ставшее теперь последним, — это вид тропических долгоносиков родом из Южной Америки.