В Нью-Йорке на аукционе продана одна из самых известных работ Пабло Пикассо - "Сидящая женщина в голубом платье". Неназванный покупатель заплатил за картину 45 млн долларов, сообщает Русская служба BBC.

Портрет Доры Маар, которая была любовницей Пикассо на протяжении девяти лет, художник написал в свой день рождения, 25 октября 1939 года. Когда начиналась Вторая мировая война, Пикассо бежал из Парижа в Руайан. Они с Дорой поселились в отеле. Неподалеку от них в то время жила Мари-Терез Вальтер с рожденной от Пикассо дочерью Майей.

Неизвестно, повлияли ли обстоятельства на характер портрета. Известно однако, что художник и ранее изображал Дору посредством искаженных форм. В отличие от Марии-Тезезы, которая была для него отдохновением и тихой гаванью, Дора добавляла в жизнь Пикассо страсти.

Во время Второй мировой войны полотно попало к нацистам. Когда немцы с картиной направлялись в Моравию, их остановили бойцы Сопротивления. Шедевр удалось спасти.

Шесть лет назад "Сидящую женщину в голубом платье" уже продавали, тогда ее цена составила 26 млн долларов.