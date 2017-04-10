Спектакль победил в номинациях "Лучшая новая пьеса", "Лучший актер" (Джейми Паркер в роли взрослого Гарри Поттера), "Лучший актер второго плана" (Энтони Бойл в роли Скорпиуса Малфоя), "Лучшая актриса второго плана" (Нома Думезвени в роли Гермионы Грейнджер), "Лучший режиссер-постановщик" (Джон Тиффани), "Лучший дизайн костюмов", "Лучшее звуковое оформление", "Лучшее освещение" и "Лучшие декорации".

Пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя" была написана автором поттерианы Джоан Роулинг и драматургом Джеком Торном. Ее действие разворачивается спустя 19 лет после событий, описанных в книге "Гарри Поттер и дары Смерти". В основной серии поттерианы семь романов. Помимо этого, британская писательница выпустила три книги из вселенной "Гарри Поттера": "Фантастические звери и места их обитания", "Сказки Барда Бидля" и "Квиддич с древности до наших дней".

Премия имени Лоуренса Оливье вручается с 1976 года Театральным сообществом Лондона. Она входит в число наиболее престижных театральных наград мира.