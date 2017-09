Исследователи из Нью-Йоркского университета проанализировали музыкальные предпочтения 200 человек и пришли к выводу, что по излюбленным стилям можно сделать вывод о психическом состоянии слушателя. Как оказалось, психопаты тяготеют к рэпу и недолюбливают классику и джаз.

Глава исследовательской группы Паскаль Уолиш дал участникам эксперимента послушать 260 песен и попросил их ответить на ряд вопросов. Затем были сопоставлены ответы о наиболее приятной музыке и ответы, позволяющие выявить психопатии. И оказалось, что самые выраженные психопаты чаще всего предпочитали No Diggity группы Blackstreet и Lose Yourself Эминема, пишет The Guardian.

Те же участники опроса, которые продемонстрировали наименьшую склонность к психопатии, чаще всего называли среди наиболее понравившихся песни My Sharona группы The Knack и Titanium певицы Сии и диджея Дэвида Гетты. Ученые не стали публиковать полный трек-лист, используемый для эксперимента, чтобы не повлиять на результаты последующих исследований.

Как отмечает RTVi, ранее оксфордский психолог Кэвин Даттон также представлял результаты исследований, которые свидетельствуют, что психопаты любят рэп и тяжелый металл и недолюбливают классическую музыку и джаз. А еще 70% психопатов предпочитают другим изданиям The Financial Times. В онлайн-исследовании, которое проводил ученый, приняли участие 3,5 млн человек.

Психопатия - расстройство психики, для которого характерны бессердечие к окружающим, сниженная способность к эмпатии, неспособность к раскаянию в поступках, причинивших зло другим людям, а также лживость и самовлюбленность. У детей при своевременной диагностике корректируется значительно лучше, чем у взрослых. Подобные отклонения встречаются у мужчин в пять раз чаще, чем у женщин.