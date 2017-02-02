Украинская пара выставляет на продажу знаменитое колье британской принцессы Дианы за $12,1 млн, сообщает People.

Ожерелье получило прозвище "Лебединое озеро", поскольку Диана пришла посмотреть одноименный балет в лондонском Альберт-холле именно в этом колье. Визит состоялся в 1997 году, за два месяца до гибели принцессы в ДТП в Париже.

Foto: Vida Press

В 2010-м украинцы (их имена журнал не приводит) купили украшение за $632 тыс. Теперь, судя по всему, они надеются, что стоимость ожерелья возросла в связи с тем, что в 2017 году исполняется 20 лет со смерти Дианы.

Как отмечает издание, ценность колье увеличивается и за счет его исторического значения. Посещение "Лебединого озера" стало одним из последних публичных появлений принцессы на публике. Кроме того, тем же вечером она была представлена бизнесмену Мохаммеду Аль-Файеду – отцу ее возлюбленного Доди Аль-Файеда.

В 1997 году ювелиры работали над парой серег в дополнение к колье, но работа была завершена уже после гибели Дианы. В настоящее время на торги выставлен полный комплект. Продажей занимается аукционный дом Guernsey's.

Ранее сообщалось, что платье принцессы Дианы продано на аукционе за £45 тыс.