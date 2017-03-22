В Великобритании скончался писатель Колин Декстер, автор детективных романов об инспекторе Морсе, сообщает Associated Press.

Декстеру было 86 лет. Он умер в своем доме в Оксфорде. Причина смерти не уточняется.

В библиографии литератора 13 романов о "детективе-джентльмене" Эндэворе Морсе, в том числе "Последний автобус на Вудсток", "Безмолвный мир Николаса Квинна", "Убийство на канале" и "Драгоценность, которая была нашей".

По мотивам книг Декстера было снято 12 сезонов телесериала "Инспектор Морс", который выходил с 1987 по 2001 год на канале ITV.

Foto: Kadrs no filmas

Колин Декстер родился в 1930 году. Помимо романов, он опубликовал 14 повестей и сборников рассказов. Писатель преподавал в Виггистонском колледже, средней школе Логборо и работал в комитете по выпускным экзаменам Оксфордского университета.