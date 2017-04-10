В ночь на 8 апреля в возрасте 81 года умер поэт Анри Волохонский. Об этом сообщает израильское агентство "Курсор" со ссылкой на друзей поэта.

Анри Волохонский родился 19 марта 1936 года в Ленинграде. Еще в конце 1950-х он начал писать стихи, песни и пьесы, публиковался в самиздате. С 1985 по 1995 год работал редактором отдела новостей на радио "Свобода".

Волохонскому принадлежит большое количество поэтических произведений, от иронических миниатюр до поэм. Наибольшую известность ему принесло стихотворение "Рай" ("Над небом голубым…").

Произведение было написано на музыку Владимира Вавилова. Его исполняли Алексей Хвостенко, а потом и Борис Гребенщиков в фильме "Асса".