Известный российский художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет. Об этом в воскресенье 9 июля агентству ТАСС сообщила жена живописца Инесса Орлова. По данным агентства РИА "Новости", он ушел из жизни в ночь на 9 июля. Причиной смерти была сердечная недостаточность, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на дочь художника.

Илья Глазунов родился в Ленинграде в 1930 году. Он был выпускником Академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Первая выставка его работ, которая имела большой успех, состоялась в 1957 году в Центральном Доме работников искусств в Москве. В то же время дипломную работу художника "Дороги войны" об отступлении советской армии и соответствующую выставку запретили как противоречащую советской идеологии. После уничтожения картины художник создал ее копию.

В течение последних 30 лет Глазунов был ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества, основанной им самим. Он также был официальным доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.