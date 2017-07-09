Илья Глазунов родился в Ленинграде в 1930 году. Он был выпускником Академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Первая выставка его работ, которая имела большой успех, состоялась в 1957 году в Центральном Доме работников искусств в Москве. В то же время дипломную работу художника "Дороги войны" об отступлении советской армии и соответствующую выставку запретили как противоречащую советской идеологии. После уничтожения картины художник создал ее копию.
В течение последних 30 лет Глазунов был ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества, основанной им самим. Он также был официальным доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.