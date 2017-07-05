По словам собеседника агентства, Гранин последние несколько дней находился в реанимации. Незадолго до смерти он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Близкий к писателю источник рассказал РИА Новости, что сведений о дате похорон пока нет.
Гранин прошел всю Великую Отечественную войну и начал литературную деятельность в послевоенные годы. Наиболее известны его романы "Иду на грозу", "Мой лейтенант" и "Однофамилец", а также повесть "Зубр". Кроме того, в соавторстве с Алесем Адамовичем Гранин создал документальную хронику блокадного Ленинграда — "Блокадную книгу".
Гранин — один из 18 кавалеров ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Писатель был награжден этим орденом в декабре 2008 года.