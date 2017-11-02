В поселке Красный под Ростовом-на-Дону 1 ноября на 81-м году жизни умер писатель Владимир Маканин. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба издательства "Эксмо".

"Маканин умер у себя дома. Последние несколько лет он болел. У него остались жена, две дочери и двое внуков", - добавили в пресс-службе РИА "Новости".

Владимир Маканин родился 13 марта 1937 года в Орске. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета (1960), преподавал в высших учебных заведениях и параллельно учился на Высших сценарных курсах. Свой первый роман "Прямая линия" он опубликовал в 1965 году.

В 1985 году стал членом правления Союза писателей СССР, вошел в редколлегию журнала "Знамя" (1987). Широкую известность он получил в 1990-е годы благодаря книгам "Предтеча", "Андеграунд, или Герой нашего времени", "Асан", "Две сестры и Кандинский". Также он написал много повестей и рассказов. Книги писателя переведены на немецкий, французский, итальянский, испанский, английский, японский и китайский языки.

В 1993 году за повесть "Стол, покрытый сукном и с графином посередине" писатель получил премию "Русский Букер", в 2008 году за роман "Асан" был награжден премией "Большая книга". Ранее сам возглавлял жюри "Большой книги".

Кроме того, Маканин был лауреатом литературных премий "Пенне" (Италия), Европейской премии по литературе, Пушкинской премии фонда Тепфера (ФРГ), премии "Ясная Поляна" и других.

Маканин был чрезвычайно требователен к качеству своих книг. В одном из интервью он сказал: "Не в том суть писателя, чтобы разродиться очередной вещью, а в том, чтобы выбросить ствол еще выше над ярусом, который уже был у него".

По ранним произведениям Маканина был поставлен спектакль в МХТ им. Чехова "Река с быстрым течением". Повесть "На первом дыхании" в 1995 году экранизировал Георгий Данелия, а по рассказу "Кавказский пленный", посвященному взаимоотношениям российского солдата и молодого чеченского боевика, в 2008 году снял фильм Алексей Учитель.

"Потеря для русской литературы"

"Маканин - это один из самых лучших и больших писателей в России, который ни на кого не похож, - сказал Алексей Учитель РБК, отзываясь на смерть писателя. - Он современно мыслил. Ум, интеллигентность, мудрость и талант - это все про Маканина. Снимать с ним было приятно, ведь он понимал меня, и не хватался за свои строчки, что, мол, их нельзя никак менять".

"Такой богатый, сложный, противоречивый мир, такой замечательный человек, с которым лет десять назад мы немало общались... Горько", - отозвался на смерть Маканина на своей странице в Facebook журналист, историк культуры и главный редактор журнала "Континент", искусствовед профессор Евгений Ермолин.

"Маканин - один из самых недооцененных семидесятников", - сказал литературный критик Александр Гаврилов телеканалу "Дождь". Он пояснил, что 70-е были годами отрезвления после "похмелья" 60-х и опьянения свободой. Важное место в творчестве Маканина занимала Чеченская война. "Чеченскую войну не очень хотели принимать в расчет", - сказал Гаврилов, подчеркнув, что творчество Маканина шло наперекор интересам власти. "Созданное из недоброй тяжести", - так охарактеризовал он его.

"Я хорошо знал Владимира Семеновича. В последние два года он совершенно не появлялся, не отвечал на звонки, - рассказал телеканалу ответственный секретарь премии "Русский Букер" литературовед Игорь Шайтанов телеканалу RT. - Насколько я знаю, он жил в семейном доме в Ростовской области и был очень болен. Маканин был настоящим писателем, переходный период с конца XX века по начало XXI никто так подробно и глубоко не отразил, как он. Это потеря для русской литературы".

"Мы встречались в Доме Пашкова, мы общались, он никогда не жаловался на болезнь", рассказала тому же телеканалу историк литературы, доктор филологических наук Людмила Сараскина. По ее словам, Маканин всегда держался обособленно. "Я сегодня узнала об этой новости - ужасно огорчилась, он был настоящим из всего московского литературного ландшафта, никогда не вступал ни в какие склоки, партии, он был сам по себе - это меня очень привлекало", - сказала Сараскина.

"Он не был похож ни на кого из своих современников: и по стилю, и теме всегда шел своей дорогой. Математик по первому образованию, он соединял в своей прозе холодную ясность мысли и горячность сердца. Он создал уникальный художественный мир, ставший предметом многих диссертаций", - отметила Ольга Аминова, руководитель отдела современной литературы издательства "Эксмо", которую цитирует "Российская газета".

"Смерть такого мощного писателя перекраивает атлас русской литературы", - добавила Аминова. "Уход Владимира Семеновича Маканина - это завершение целой эпохи в литературе", - отметила она.

Поэт, литературовед Игорь Волгин отметил в беседе с ТАСС, что Владимир Маканин пережил две эпохи - советскую и современную. "Он оставался таким же писателем в новой эпохе, воплощал проблемы в произведениях и того времени, и новой России, - отметил Волгин. - Если брать стилистику его текстов, то это традиция Толстого, Достоевского". "Он был замечательным человеком, я его вспоминаю как человека, ценившего людей, дружбу, отношения", - сказал он. "Когда уходит моральная величина, а он был моральной силой, это, конечно, наносит удар, - сказал литературовед. - Нам нужны такие люди, как Владимир Маканин".

Генеральный директор Национальной литературной премии "Большая книга" Георгий Урушадзе назвал уход Маканина "огромной потерей для русской литературы". "Можно принести соболезнования не только его родным и близким, не только всем, кто с ним работал бок о бок, но и, конечно, всем читателям, потому что мы не увидим больше книг этого человека", - заметил Урушадзе.

Литературный критик, главный редактор портала "Горький" Константин Мильчин сказал, что Маканин был редким примером писателя, который "смог свою популярность советского времени трансформировать и увеличить во времени постсоветском". "Когда будут изучать жизнь городской интеллигенции 90-х годов, то, конечно, по текстам Владимира Маканина", - добавил он.