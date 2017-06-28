В Великобритании скончался английский писатель Майкл Бонд. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на издательство Harper Collins.

"С огромной скорбью объявляем, что Майкл Бонд, создатель одного из любимых британских детских персонажей, Паддингтона, умер в своем доме в возрасте 91 года после непродолжительной болезни", — сказали в издательстве.

Дочь литератора Карен Дженкел подчеркнула, что всему миру повезло с ее отцом, наследие которого будет жить вечно. "Это чудо, что он продолжал писать вплоть до конца", — подчеркнула она.

Майкл Бонд — автор серии книг о медвежонке Паддингтоне, первая из которых была опубликована в 1958 году. Писатель также выступил сценаристом двух сериалов о персонаже и полнометражного фильма "Приключения Паддингтона" 2014 года.

В библиографии литератора также книжные циклы о сыщике Месье Памплемуссе и морской свинке по имени Ольга да Польга.

В 1997 году Бонд был награжден орденом Британской империи за вклад в детскую литературу.