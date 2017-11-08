Скончалась дочь актрисы и эстрадной певицы Людмилы Гурченко Мария Королёва, сообщает Starhit. Отцом женщины был писатель и сценарист Борис Андроникашвили.

Королёвой было 58 лет. Причина смерти не уточняется.

Королёва работала медсестрой в онкологической больнице, участвовала в многочисленных телепередачах и давала интервью, в которых рассказывала о своей матери. Известно также, что один из ее сыновей умер в возрасте 16 лет от передозировки.

В 1993 году между Королёвой и Гурченко начался конфликт после того, как мать актрисы завещала свою квартиру внучке, а не дочери. После смерти Гурченко в 2011 году тяжба продолжалась между Марией и ее отчимом Сергеем Сениным.