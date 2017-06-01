Курс получил название "Настоящая игра престолов: от современных мифов до средневековых моделей". Его слушателям расскажут, как книжная серия и телесериал отражают, адаптируют и переиначивают историю и культуру средневекового мира Евразии.

В частности, планируется изучить ряд "архетипических персонажей", среди которых король, хорошая жена, второй сын, искатель приключений. Аналоги будут найдены в средневековой истории, литературе, религии и легендах.

Главным источником сделают средневековые биографии королев. Некоторые сюжетные линии "Игры престолов" сравнивают в Гарварде с "Настоящими домохозяйками Германии X века".

Ранее сообщалось, что Калифорнийский университет в Беркли (США) запустил лингвистический курс по вымышленным языкам сериала "Игра престолов".