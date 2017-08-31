Соответствующее решение принято на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заммэра Москвы Леонида Печатникова.

Ранее предложение увековечить память Рязанова поддержали президент России Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин.

Улицей Эльдара Рязанова станет проектируемый проезд протяженностью более километра. Вблизи этой улицы находится киноклуб-музей "Эльдар", основателем и художественным руководителем которого был Рязанов.

В 2015 году Эльдар Рязанов скончался в Москве на 89-м году жизни от сердечной недостаточности.