В расположенном в Белграде Национальном музее Сербии обнаружены семь полотен Николая Рериха. Они считались пропавшими с 1941 года, когда войска нацистской Германии вторглись на территорию Югославии. Об этом в среду, 8 марта, ТАСС сообщила хранитель собрания иностранной живописи музея Елена Дергенц.

По ее словам, речь, в частности, идет о картинах "Бургустан. Кавказ" (1913), "Звоны" (или "Благовест", 1919), "Берендеи. Деревня" (или "Деревня Берендея", 1921), "Преподобный Сергий Радонежский" (или "Юность Преподобного Сергия", 1922), "Благие посетившие" (или "Святые гости", 1923). "Сам Николай Рерих из этих своих работ особенно ценил картину "Благие посетившие"", — рассказала Дергенц.

Как отмечает портал "Ревизор", сам художник не знал о местонахождении своих работ. Так, в одном из писем он писал: "Нет ли в Нью-Йорке консула Югославии? Если есть, хорошо бы запросить о моих картинах в Белграде. Там было семь, и особенно было жалко "Земля Славянская" и "Святые гости"".

В феврале сообщалось, что еще 10 пропавших полотен Рериха были найдены в одном из музеев Загреба. По словам посла России в Хорватии Анвара Азимова, картины были привезены туда в конце 30-х годов на выставку, но после Второй мировой войны о них "фактически забыли". Среди найденных работ — "Паранирвана", "Языческая Русь", "Приказ учителя".

Николай Рерих (1874-1947) — русский художник и философ-мистик. Родился в Петербурге, много путешествовал. Был действительным членом Югославской академии наук и художеств в Загребе.