По словам Сансвита, который руководит некоммерческим музеем на ранчо, расположенном к северу от Сан-Франциско, где можно увидеть более 400 тысяч экспонатов на тему "Звездных войн", выяснилось, что кража произошла в период с конца 2015 года до конца 2016-го.

По примерным подсчетам, из коллекции исчезло около 120-130 предметов на сумму примерно 200 тысяч долларов, многие из них были уникальными.

Сансвит, бывший репортер Wall Street Journal, который в течение 15 лет, до ухода с должности в 2011 году, был главой по связям с поклонниками в компании Lucasfilm, создавшей сагу, назвал имя похитителя - это 45-летний коллекционер предметов из "Звездных войн" Карл Каннингем из штата Джорджия.

По словам Сансвита, они знакомы 20 лет. Каннигем часто приезжал в музей, и Сансвит полностью ему доверял. Как посетовал коллекционер в сообщении на сайте своего музея, он знал Карла на протяжении многих лет, считал его хорошим и надежным другом и принимал его у себя дома много раз. В управлении шерифа AFP подтвердили, что Каннингему еще 13 марта предъявили обвинение в краже и он был освобожден под залог.

Коллекция Стива Сансвита занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире на тему "Звездных войн". Факт кражи всплыл после того, как другой коллекционер, Филип Уайз, обнаружил у себя пропажу одного из редких экспонатов. Как оказалось, игрушка была выставлена на продажу. Продавец сообщил, что купил ее у Каннингема, после чего прислал список приобретенного у коллекционера. В этом перечне оказались и предметы из коллекции Сансвита. Карл Каннингем признался в краже экспонатов и попросил прощения у владельца коллекции.