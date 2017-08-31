Первая в мире международная научная конференция по "Игре престолов" пройдет в Великобритании, сообщает Independent. Она состоится на территории Университета Хартфордшира 6 и 7 сентября.

Планируется представить около 20 материалов. Участники обсудят власть и политику в "Песне льда и огня" Джорджа Мартина, "Игру престолов" как современное восприятие жизни позднего средневековья, а также фанатские теории о смерти и воскресении Джона Сноу и другие темы.

На конференцию приедут около 30 экспертов, в том числе из Бразилии и Новой Зеландии. Посетить мероприятие может и обычная публика.

Ранее сообщалось, что в Гарвардском университете создали курс, связанный с книжной серией Джорджа Мартина "Песнь льда и огня" и телевизионным сериалом HBO "Игра престолов".