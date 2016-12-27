"Аватар", впервые показанный в декабре 2009 года, заработал в прокате 2,7 миллиарда долларов. Фильм с Сэмом Уортингтоном и Зои Салданой в главных ролях создан с использованием технологии захвата движения. Кэмерон собирается выпустить еще четыре фильма по "Аватару". Первая лента выйдет в 2018 году, остальные — в 2020-м, 2022-м и 2023-м.

Disney's Animal Kingdom — парк развлечений подразделения компании Walt Disney — Walt Disney Parks and Resorts. Он располагается в американском городе Орландо, штат Флорида. Тематическая зона, посвященная "Аватару", откроется в парке летом 2017 года.