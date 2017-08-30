Неопубликованные произведения скончавшегося два года назад известного английского писателя-фантаста Терри Пратчетта теперь навсегда потеряны для человечества. Жесткий диск с незавершенными работами автора цикла "Плоский мир" согласно его завещанию был раздавлен катком, сообщает The Guardian. Просьбу писателя выполнили в преддверии открытия новой выставки о его жизни и творчестве.

Страдавший на протяжении нескольких лет болезнью Альцгеймера Терри Пратчетт умер в марте 2015 года. Вскоре другой известный английский писатель-фантаст Нил Гейман, который был близким другом и соавтором Пратчетта, сообщил журналистам, что тот хотел бы, чтобы после его смерти все содержимое его компьютера было уничтожено катком.

В пятницу управляющий поместьем Пратчетта Роб Уилкинс написал в Twitter, что собирается выполнить последнюю волю писателя. На фото в соцсети сначала был показан целый жесткий диск, а затем - раздавленный катком.

Отмечается, что этот жесткий диск будет представлен на выставке, посвященной Терри Пратчетту, которая открывается в музее Солсбери 16 сентября и продлится до 13 января 2018 года.

Автору более 70 романов Терри Пратчетту диагностировали болезнь Альцгеймера в 2007 году. В последующие годы писатель активно выступал в поддержку эвтаназии. В частности, в 2010 году он обратился к правительству Великобритании с просьбой учредить суды, по решению которых неизлечимо больные люди смогут прибегнуть к эвтаназии. В июне 2011-го Пратчетт начал оформление документов для поступления в швейцарскую клинику Dignitas, где практикуют разрешенную по закону эвтаназию.

Во время болезни Пратчетт продолжал писать и публиковать свои произведения, в основном в соавторстве с другими литераторами, в том числе с Нилом Гейманом, Яном Стюартом, Джеком Коэном и Стивеном Бакстером.

Среди самых известных произведений Пратчетта - цикл "Плоский мир" (1983-2015), включающий 41 роман, пять рассказов, четыре карты и атласа, 10 справочников и поваренную книгу; научно-фантастическая серия о Джонни Максвелле, юмористическая книга по котоводству "Кот без дураков"; научно-фантастическая сатирическая трилогия "Номы"; романы "Народ, или Когда-то мы были дельфинами" и "Страта".