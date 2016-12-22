28 панфиловцев

Жанр: военный, драма

Режиссер: Ким Дружинин, Андрей Шальопа

В ролях: Александ Устюгов, Яков Кучеревский, Азамат Нигманов, Олег Федоров, Алексей Морозов, Антон Кузнецов, Алексей Лонгин, Максим Белбородов, Дмитрий Мурашев, Виталий Коваленко

Россия, 2016, 105 мин.

С фильмами о Второй мировой войне у постсоветского кинематографа как-то не сложилось. Михалков и Бондарчук последнее время мерились бюджетами, напрочь забыв про здравый смысл и светлую память о павших. К счастью, на десять поделок всё-таки находится "Брестская крепость" и "28 панфиловцев", которые доказывают: не обязательно блистать на экране десятками миллионов долларов и голливудскими спецэффектами, чтобы снять качественное кино о войне. Нужно изменить отношение, нанять толковых военных консультантов и показать всё без прикрас. Как результат, в фильм поверили настолько, что значительную часть бюджета составили народные пожертвования.

В первую очередь создатели смогли обойти стороной все, что характерно для западных фильмов. Становления главного героя – нет, параллельно развивающихся сюжетных линий – нет, любовной истории – нет, фантастического геройства – нет, пафоса – почти нет. Перед зрителем молниеносно проносятся несколько дней из жизни дивизии под командованием генерала Панфилова. Это работа настоящих мужчин, это война без прикрас, поэтому сюжет максимально прост и приближен к реальности: впереди немецкие танки, позади – Москва, враг не пройдет. Искушенному зрителю может показаться мало, но все в деталях.

А деталей здесь множество. Прежде всего, конечно, люди. Создателям удалось изобразить живых и симпатичных мужчин, которые умны, выносливы и преданы Родине. Несмотря на ужасы войны, у них находятся силы и шутить, и философствовать, так что время, отведенное подготовке к фашистскому штурму, использовано максимально толково. Зритель успевает прикипеть к бойцам 4 роты всей душой. Тем страшней, ибо исход известен.

Фильм однозначно выиграл от решения не брать звездных актеров на роль солдат. Не выводя кого-либо на первый план, фильм подводит к простой мысли: в победу вложились все - и герои, и простые солдаты, так что и помнить нужно всех. Сэкономленные на актерах деньги вложили в сценарий. Не было ни одного момента из серии "не верю", что для современного военного кино уже подвиг.

На высоте и техническая часть. Знающие люди оценят тщательно воссозданную военную технику и оружие осени 1941-го, и пусть в танковых сражениях немного выделяется компьютерная графика, с небольшим бюджетом это простительно. Преуспел и композитор: музыка то вдавливает в кресло при появлении немецких танков, то взывает к высокому посредством оркестровых маршей и хора, но не скатывается в тягомотину или слезовыжималку.

Венчает всё это великолепие операторская работа: благодаря вездесущей камере зритель практически кожей чувствует мерзлую землю окопов, ждет с пулеметом первого немца и забрасывает гранатами вражеские танки.

"28 панфиловцев" - это фильм о смерти, воспевающий жизнь. Фильм о людях, воевавших за свободу. Споры, до сих пор ведущиеся по поводу исторической правдивости показанного на экране, оставим историкам. Себе же оставим веру – в людей и в будущее.