Изгой-один: Звездные войны. Истории

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссер: Гарет Эдвардс

В ролях: Фелисити Джонс, Диего Луна, Алан Тьюдик, Донни Йен, Цзян Вэнь, Бен Мендельсон, Гай Генри, Форест Уитакер, Риз Ахмед, Мадс Миккельсен

США, 2016, 133 мин.

Звездные войны триумфально вернулись на большие экраны ровно год назад – и мигом опустошили кошельки кинолюбителей. Два миллиарда долларов оказались своего рода "Звездой Смерти" для Disney: теперь компания решила грести деньги лопатой каждый год, и горе тем, кто встанет у нее на пути. По идее, вселенная продолжает расти благодаря разноплановым историям, фанатам более не приходится ждать годами – профит для всех. Однако "Изгой-Один" на поверку обличает нечто иное: над франшизой в данной момент трудятся дельцы и отнюдь не творцы.

Но все же дельцам удалось снять неплохое кино. История о том, как повстанцы похищают чертежи "Звезды смерти", логически связывает 3-й и 4-й эпизоды саги. Для вселенной "Звездных войн" это приключение можно называть одним из ключевых, однако если рассматривать новое творение Гарета Эдвардса ("Годзилла") как самостоятельное произведение, то картина получается далеко не радужной.

Прежде всего, из серии в серию вновь кочуют одни и те же схемы и приемы: рваной нарезкой эпизодов обрисовывается проблема и быстренько собирается разношерстная команда, которой в течении трёх эпизодов на разных планетах необходимо разрешить эту самую проблему с обязательной грандиозной битвой в конце. В общем-то всё, и есть подозрения, что это будет повторяться из года в год.

Если копнуть глубже, то у сценариста получился лишь один действительно запоминающийся эпизод – финальный. В награду за довольно унылые первые полтора часа зритель получает почти тридцать минут драйва: дестройеры и x-винги рубятся в космосе, пехота месится в живописной лагуне под канонаду тяжелых шагающих танков АТ-АТ, а главные герои бегают по лабиринтам военного комплекса. Однако даже здесь не обошлось без глупых пафосных смертей, ненужной болтовни и прочих отвлекающих моментов, из-за которого потенциал монументальности оказался снижен до простого "очень хорошо".

Впрочем, первый эпизод, задача которого собрать команду, довольно-таки неплох: зритель в увлекательной форме знакомится с новыми героями и вспоминает, чем так на самом деле страшна Звезда Смерти. А вот второй эпизод про ночную вылазку под дождем получился крайне безликим, вымученным и сонливым.

"Изгой-один" ждали ещё и потому, что зрителю наконец-то обещали отдых от бесконечных проблем семейства Скайуокеров. Взаправду, об известной фамилии вспоминаешь лишь в моменты мощнейших выступлений Дарта Вейдера (которому, судя по злодею Эпизода 7, ещё очень долго будут искать достойную замену), все остальные – свежая кровь.

Актеры уровня Йена, Уитакера и Миккельсена – чисто маркетинговый ход, ибо игрового времени у них минут на десять вместе взятых. Хуже того, половина команды имеет ярко выраженные проблемы по части характеров и мотивации, вследствие чего эмоциональная связь со зрителем получается слабой.

Главный же недостаток "Изгоя-один" - это дуэт протагонистов. Фелисити Джонс как будто не заметила, что съемки "Инферно" давно закончились: актриса весь фильм бегает с одинаковым серьезным лицом, как будто играя в отражения со своим партнером Диего Луна. Оба героя получились скучными и сухими без какой-либо химии, напрочь проиграв неизбежные сравнения с героями Бойеги и Ридли из эпизода 7. Как результат, за перепрошитого имперского дроида, который хоть классно юморит, переживаешь куда больше, чем за титульных персонажей.

"Изгой-один" не плохой фильм, нет. Просто он наглядно показывает, что Дисней будет доить свою корову в столь интенсивном режиме с минимумом изменений ровно столько, сколько мы готовы за это платить. "Пробуждение силы" с выходом "Изгой-один" теперь предстало в более выгодном свете. Согласитесь, так себе комплимент для нового фильма.