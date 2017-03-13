Конг: Остров черепа (Kong: Skull Island)

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Режиссер: Джордан Вот-Робертс

В ролях: Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Гудман, Бри Ларсон, Цзин Тянь, Тоби Кеббелл, Джон Ортис, Кори Хоукинс, Джейсон Митчелл, Ши Уигхэм

США, Вьетнам, 2017, 118 мин.

Двенадцать лет – по меркам киноиндустрии довольно-таки небольшой срок для запуска полноценных переделок хитов прошлого (комиксы не в счёт). Чтобы вновь завлечь людей в кино на тоже самое блюдо, либо должно смениться поколение зрителей, либо технологии должны выйти на качественно новый уровень. Так было с Питером Джексоном, который в 2005-м воздал по достоинству классике 1933 года, талантливо пересняв фэнтезийное приключение с налетом романтики о самой знаменитой горилле в мире. Так, увы, не стало в 2017-м с никому неизвестным режиссером Джорданом Вот-Робертсом, который 190 млн. долларов бюджета пустил по ветру с надеждой на будущее. Но обо всем по порядку.

Посмотрите все трейлеры к фильму (на самом деле хватит одного) – создатели сделали ставку на зубодробительный экшн, совершенно не заморачиваясь по поводу повествования. Удивительно, но кое-где кино от этого действительно выиграло: там, где вступительный и заключительный акт Джексона в Нью-Йорке растягивали фильм на тяжелоподъемные 3 часа экранного времени, события нового Конга концентрируются исключительно на острове. Сценарий быстро вводит в курс дела, собирает экспедицию и погружает зрителя в дивный новый мир.

Новый ли? Да, остров по-прежнему красив, но не будоражит воображение. Да, флору и фауну, противников и боссов переработали основательно, но все это не более, чем декорации. Компьютерная графика и спецэффекты на высоте – чуть выше, чем у Джексона, так что радовать пусть и получается, но удивлять – нет. Пожалуй, лучшая сцена фильма – это финальное сражение Конга с огромной кракозяброй, напоминающей динозавра. Окей, Годзилла, намек понят?

Старый Кинг Конг по размерам выглядит как одна лишь голова нового. Да, "Конг: Остров черепа" больше не романтика, и не фэнтези. Это штампованное военное кино в фантастическом мире, в котором горилла-терминатор кровожадно шинкует американских солдат. Удивительно, но факт: со временем начинаешь испытывать некое удовольствие от того, как жестко и неожиданно гибнут герои. Их то протыкают, то наступают, то съедают, то в бейсбол играют. Американцы, как обычно: сами прилетели, сами начали всё вокруг уничтожать, за что жестоко отгребли. По заслугам.

А вот кто незаслуженно провалился, так это актеры, которым в фильме попросту некого играть. Каждого можно описать несколькими словами, ведь их персонажи с течением времени не меняются ни на йоту. Вдумайтесь, какие фамилии завлекают нас в кино с плакатов, и какова их роль: Том Хиддлстон (обладатель премии "Золотой глобус") – эротическая фантазия женщин, сошедшая прямо с обложки глянцевого журнала, Сэмюэл Л. Джексон – штампованный кровожадный вояка, готовый пожертвовать всем ради своей цели, Джон Гудман (обладатель премии "Золотой глобус") – просто гнусная сволочь и Бри Ларсон - (обладатель премии "Оскар") исполнительница роли фотоаппарата. Единственный, кто в этом кроссе из точки А в точку Б пытается играть – Джон Си Райли.

Так какое оно – будущее? Кинг Конг – больше не персонаж, которому сопереживаешь. Да и на контакт с людьми, который должен выдавать в примате человеческое начало и способность к состраданию, Конг выходит случайно и мимолетно, скорее для галочки. Ведь новый Король снят лишь с одной целью - в следующем фильме схлестнуть его с Годзиллой. Так что "Конг: Остров черепа" - это бессмысленная, бессюжетная декорация, которую без зазрения совести можно пропускать мимо.