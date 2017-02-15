Лунный свет (Moonlight)

Жанр: драма

Режиссер: Барри Дженкинс

В ролях: Махершала Али, Шарифф Эрп, Дун Сэндерсон, Алекс Р. Хибберт, Жанель Моне, Наоми Харрис, Джейден Пайнер, Херман ‘Кахеей МакГлаун, Камал Ани-Беллоу

США, 2016, 110 мин.

Ох уж эта политкорректность. Помните, какой скандал разгорелся в прошлом году из-за того, что среди номинантов на премию "Оскар" не оказалось ни одного актера-афроамериканца? Вуаля, #OscarsSoWhite и перестановки в составе Американской киноакадемии сделали свое дело: на звание лучшего фильма 2016 года претендуют аж три картины, чей актерский состав практически весь темнокожий. "Лунный свет" Барри Дженкинса главенствует в этой тройке (8 номинаций) и уже успел получить "Золотой глобус" как лучшая драма ушедшего года. Оценки 8 на imdb и 98% на Rottentomatoes как бы намекают: фильм обязателен к просмотру.

На самом деле нет. Фильм просто спекулирует на двух особо болезненных для Америки темах: чернокожих и геях. Ну а поскольку фильм умудрился обе темы преподнести в одном флаконе, то получилась маленькая сенсация, которую как-то боязно критиковать: не дай бог обвинят в расизме и гомофобии. Так что номинации на лучший фильм и лучшую режиссерскую работу – за смелость.

Лучший адаптированный сценарий – согласитесь, довольно странно отмечать фильм, содержание которого вмещается ровно в три условных предложения. Первое расскажет про тяжелое детство протагониста, второе – про не менее трудный подростковый период, третье – немного о взрослой жизни. Так что номинация скорее за изворотливость и способность размазывать уныние по экрану на протяжении практически двух часов.

Ну хорошо, быть может мы проникнемся состраданием к главному герою? Да, быть может: в фильме есть несколько сильных драматических моментов на тему отцов, детей и матерей. К тому же всегда жалко брошенных и обиженных малолеток, которые вынуждены вслепую искать свой путь в этой жизни, попутно наламывая дров и набивая шишки. Но фишка ведь в другом: зритель не только должен в очередной раз проникнуться, как плохо живется черным, какие они бедные наркоманы и преступники, которые гробят жизни свои и своих же черных братьев, но и ответить себе на один пикантный вопрос.

Нет, у гетеросексуалов фильм вряд ли вызовет отторжение, да и противная (а для кого-то наоборот – романтическая) сцена здесь всего одна – на пляже. Как-то уж очень резко и без особых предпосылок сценарий вдруг решает – здесь в Шароне проявляется гейское начало, точка. И по окончанию просмотра кажется, что его сделали геем скорее ради пиара, чем с точки зрения здравого смысла. С другой стороны, нетрадиционная сексуальная ориентация практически не выходит на передний план, ведь у Шарона и других проблем хватает.

В итоге у авторов получился срез из жизни неблагополучного человека из неблагополучного квартала. Сыграй заглавную роль белокожий актер, который бы любил женщин, думается, что у фильма была бы совершенно другая судьба. А так, кто-то "Лунный свет" называет тихим, мудрым и человеческим фильмом о самопознании, а кто-то просто не досматривает до конца и уходит. Решать вам.