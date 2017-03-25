Эта неделя на латвийских экранах богата на премьеры, но одна из лент стоит особняком: космическая фантастика с элементами ужасов, согласитесь, не частый гость в кинотеатрах.

Новый научно-фантастический триллер "Живое", отчасти спекулирующий на широко освещаемой ныне теме скорого полета на Марс, вызвал как обвинения во вторичности, так и удостоился прекрасных отзывов от маститых критиков. Впрочем, шведский режиссер Даниэль Эспиноса никогда не скрывал, что в своей новой работе вдохновлялся классическим "Чужим", породившим целую вселенную злобных и кислотных монстров. DELFI разбирался, что же критики увидели в фильме.

Частично "Чужой", частично "Гравитация", но далеко не так хорош как они. Однако фильм выбирает неплохой темп и задействует достаточно увлекательного экшена, чтобы быть достойным вашего просмотра.

Jonathan Pile, Empire Magazine

Рейтинг: 3/5

Учитывая, что фильм Эспиносы играет на поле развлекательного трэша, он неплохо справляется со своей задачей.

Tim Robey, Daily Telegraph (UK)

Рейтинг: 3/5

У режиссера Даниэля Эспиносы такое же понимание законов жанра, как у таракана внезапно застигнутого включенным светом в ванной.

Stephen Whitty, Newark Star-Ledger

Рейтинг: 2/4

Да, это еще один клон "Чужого". Несколько неплохих моментов в стиле ужасов, но это, собственно, и все.

Rafer Guzman, Newsday7

Рейтинг: 2/4

Тот самый тип ужастика, который отлично идет под попкорн, выдавая ровно ту порцию напряжения и неожиданных поворотов сюжета, которая не даст заскучать.

Matthew Pejkovic, Matt's Movie

Рейтинг: 4/5

"Живое" – фильм без единого скучного момента. Это захватывающая поездка от начала до самого конца, исполненная в неповторимом стиле с энергетикой шведского режиссера.

Paul Byrnes, Sydney Morning Herald

Рейтинг: 3/5

Не более чем затянутый эпизод "Сумеречной зоны" 1962 года. Да, у картины есть сильные сюжетные моменты и только из-за этого фильм можно назвать более интеллектуальным, чем проходной научно-фантастический триллер.

Alan Corr, RTÃ

Рейтинг: 3/5

"Живое" - это блестящий, напряженный фантастический триллер, заставляющий шевелиться волосы на голове. Прекрасная возможность унять нетерпение до выхода нового "Чужого".

Leigh Paatsch, Herald Sun (Australia)

Рейтинг: 3.5/5

Отличное напоминание, что с матушкой-природой шутки плохи!

Kam Williams, Baret News

Рейтинг: 4/4

Эта высококачественная подделка под "Чужого" настолько отполирована и привлекательна, что вы иногда забываете, что сюжет абсолютно вторичен.

Matt Prigge, Metro

Рейтинг: 3/5

Ненасытные поклонники жанра, которые уже купили билеты, скорей всего, оставят самые теплые отзывы для пока еще колеблющейся аудитории.

John DeFore. Hollywood Reporter

Даниэль Эспиноса своим новым творением вновь подтвердил, что жанр научной фантастики жив и здоров, несмотря на то, что прошло уже почти 40 лет с тех пор, как чужеродный паразит впервые взорвал внутренности героя Джона Херта в фильме Ридли Скотта "Чужой".

Geoffrey Macnab, Independent (UK)

Рейтинг: 4/5