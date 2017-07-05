Имя канадского писателя Алана Брэдли стало известно русскому читателю в 2010 году, когда первая его книга, интеллектуальный детектив "Сладость на корочке пирога", была высоко оценена любителями классического детектива. Новый роман "Трижды пестрый кот мяукнул" — это уже 8-я книга приключений и расследований юной особы Флавии де Люс.

В книгах Брэдли много литературных аллюзий, интеллектуальной игры и жанровых изысков. Оставим загадки и шарады читателю (сколько из них он разгадает, зависит от его начитанности и эрудиции). Напомним вкратце только о том, с чего все начиналось. В старинном английском поместье Букшоу обитают последние представители аристократического рода — эксцентричный полковник де Люс и три его дочери: младшая Флавия и старшие – Офелия и Дафна, которые с Флавией непрестанно воюют и всячески ее достают.

После исключения из женской академии мисс Бодикот в Канаде двенадцатилетней Флавии де Люс не терпится вернуться домой, в Англию. Но там девочку ждут печальные известия: ее отец болен, и к нему не пускают. Под ногами у Флавии вертятся окаянные сестры и несносный кузен, и ей становится скучно в Букшоу. По поручению жены викария Флавия мчится на своем верном велосипеде "Глэдис" к дому резчика по дереву мистера Сэмбриджа, чтобы передать тому весточку. Увидев, что дом открыт, Флавия заходит внутрь и натыкается на тело несчастного, висящее вниз головой на двери в спальню. Единственное живое существо, замеченное девочкой в доме – это кот. Флавию вдохновляет перспектива нового расследования. Но то, что ждет юную сыщицу впереди, потрясет ее до глубины души.

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