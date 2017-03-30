Эта удивительная повесть про путешествие во времени одного современного русского мальчика принадлежит перу известного сценариста, художника и актёра Александра Адабашьяна (сценарист фильмов "Несколько дней из жизни Обломова", "Неоконченная пьеса для механического пианино", художник-постановщик "Рабы любви" и др.) и режиссёра Анны Чернаковой.

Адабашьян и Чернакова сняли по своей повести "Хрустальный ключ" фильм и назвали его "Жили-были мы". Вместе с талантливыми актёрами-детьми в фильме снялись звёзды российского кино: Дмитрий Певцов, Елена Сафонова, Алёна Бабенко, Владимир Ильин, Леонид Бичевин, Светлана Иванова, Михаил Жигалов и сам Александр Адабашьян.

Герой повести попадает в прошлое своей семьи и по мере развития событий углубляется всё дальше и дальше во тьму веков, оказываясь в конце пути в ХIV веке у своего пра-пра-пра-пра…-деда. Множество приключений пришлось пережить Тёме, чтобы не погибли его предки, и не разрушилась его собственная семья. И хотя, начиная своё путешествие, мальчик знает о том, какая перед ним стоит задача, только к самому финалу он начинает осознавать, какую ответственность взвалил на свою легкомысленную голову.

• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)

• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)

• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)

• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)

• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)

• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)

• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)

• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)

• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)

• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)

• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)

• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)