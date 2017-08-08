Александр Генис, известный эссеист, путешественник, культуролог, гурман, бывший рижанин, а с конца 70-х — американец, один из самых читаемых авторов русского зарубежья, — пишет очерки обо всем на свете. И пишет блестяще, не оторвешься - таковы и "Картинки с выставки", куда вошли как хорошо известные нам "Фантики", так и совсем новые эссе.

О чем бы Генис не написал (см. "Вавилонская башня", "Американская азбука", "Довлатов и окрестности", "Шесть пальцев", "Колобок", в соавторстве с Петром Вайлем — "Родная речь", "Русская кухня в изгнании" и другие книги), будь то "пейзажи" в жанре занимательной культурологии, филологические экзерсисы или заметки гурмана о кулинарных традициях разных народов, все — интересно. Никто так не пишет. Творчество Гениса ускользает от жанровых определений, но всегда сочетает глубину содержания с неотразимым обаянием формы.

Когда вещь становится привычной, как конфетный фантик, мы перестаем ее замечать, не видим необходимости над ней задумываться, даже если она — произведение искусства, такое как "Последний день Помпеи" Брюллова или "Утро в сосновом лесу" Шишкина. Эти картины — тоже персонажи книги Гениса.

"Картинки с выставки" рассказывает о картинах и выставках, которые за много лет повидал и посетил автор. В основе двух частей книги его впечатления от собраний американских музеев — Метрополитен, фонд Альберта Барнса и других. Третья часть "Фантики" посвящена известнейшим русским полотнам Репина, Перова, Саврасова. Удивительным образом книга об изобразительном искусстве не нуждается в иллюстрациях. Импрессионисты писали не то, что видели, а то, что чувствовали. Подобное делает и Генис. Его рассказы об увиденном — впечатления, частные воспоминания, размышления. Картежники Сезанна — ностальгия по студенческому преферансу, живопись Шагала — повод вспомнить анекдот, некогда рассказанный другом Михаилом Эпштейном. Мировые шедевры становятся почти бытовой деталью в судьбе маленького человека, который бродит по музеям и составляет свою собственную историю искусства. И приглашает нас — у каждой картины есть своя большая история, но есть и миллиарды маленьких — то, что видит в ней зритель. А от частного Генис переходит к масштабному, к единой ткани культурного процесса. В этой ткани на одной плоскости флорентийские портретисты и Голливуд формата XXI века, Шишкин и Индиана Джонс и еще сотни параллелей и перпендикуляров. Все является одновременно и следствием и причиной. Даже читатель, вовлеченный автором в очень личную, но именно поэтому особо интересную и совершенно не скучную, историю искусства.

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