Александр Лебедев. Охота на банкира

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В своей книге "Охота на банкира. О коррупционных скандалах, крупных аферах и заказных убийствах" предприниматель и общественный деятель Александр Лебедев в художественно-публицистической форме вспоминает свой жизненный путь, начиная от службы во внешней разведке в Лондоне и заканчивая отбыванием исправительных работ в тульской деревне по приговору суда за драку с бизнесменом Сергеем Полонским на канале НТВ.