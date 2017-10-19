Книга известного журналиста и историка Александра Мосякина посвящена одной из самых загадочных и малоизученных страниц истории XX века - золотому запасу Российской империи. Пропавшее в годы революции и гражданской войны золото оказалось в центре мировых политических интриг и тайных экономических игр. Как знать, не придётся ли этому золоту сыграть некую важную роль и в XXI веке.

Рижанин Александр Мосякин сейчас работает в Москве в Институте системно-стратегического анализа. Под эгидой этого института планируется выход нескольких исследований А. Мосякина. "Судьба золота Российской империи в срезе истории. 1880-1922" - первое такого рода и содержания, с массой документов и фактов, никогда ранее не публиковавшихся. Александр Мосякин - автор многих известных публикаций и книг. С середины 1980-х годов под патронажем председателя Советского фонда культуры академика Д. С. Лихачева и Р. М. Горбачёвой занимается проблемой перемещенных культурных ценностей. Автор первых в СССР публикаций в журналах газетах о распродажах советским руководством культурного достояния России (сокровищ Эрмитажа, Алмазного фонда, императорских резиденций под Петербургом и пр.), о созданном большевиками Антикварном экспортном фонде, о подделках работ П. Н. Филонова в Русском музее и др.

Много лет изучает тему перемещенных в ходе Второй мировой войны ценностей (золота Третьего рейха, произведений искусства, включая ценности европейского еврейства и Янтарную комнату). В 2008 г. вышла его книга "За пеленой янтарного мифа. Сокровища в закулисье войн, революций, политики и спецслужб". Впоследствии были опубликованы книги "Жемчужное ожерелье Санкт-Петербурга", "Ограбленная Европа", "Страсти по Филонову", "Янтарная комната. Судьба бесценного творения".

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