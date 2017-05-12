Новая книга американского профессора психологии и когнитивистики Александры Горовиц, известной нашим читателям по замечательной книге "Собака от носа до хвоста", называется "Смотреть и видеть" и представляет собой путеводитель по искусству восприятия.

Говорят, что некоторые люди способны, пройдясь по собственному кварталу, увидеть больше, чем иные, объехав целый свет. Американский ученый-когнитивист приглашает нас на прогулку по городу в компании с зоологом, звукооператором, специалистом по урбанистике, геологом, врачом, типографом и другими и рассказывает о механизмах восприятия и внимания, о том, как научиться находить необычное в давно привычных вещах и явлениях.

"Я живу и работаю в Нью-Йорке, - пишет автор, - И меня завораживает шумный организм, который представляет собой улица. Чтобы изучить ее, я гуляла по обычным жилым кварталам Нью-Йорка и других крупных городов. На прогулку с собой я приглашала людей с особым взглядом на мир. Часто такой взгляд - результат профессиональной подготовки (скажем, у врачей). У других моих спутников особая восприимчивость сформирована увлечениями - например, поисками следов жизнедеятельности насекомых или любовью к типографике. Наконец у некоторых спутников особый взгляд на мир является неотъемлемой их чертой - например, у ребенка, слепого человека, собаки..."

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