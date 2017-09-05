Александра Маринина. Цена вопроса. Т. 1

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Самый известный и популярный детективный автор России Александра Маринина старается чередовать не только уже полюбившихся персонажей и совершенно новых героев, но и жанровые направления. Впрочем, на этот раз нас ждет самый настоящий детектив - "Цена вопроса", первый том которого только что появился в продаже. Правда, вместо Каменской, дело ведут капитан Дзюба и полковник Большаков, но с захватывающим сюжетом и четким стилем у Марининой, как всегда, все в порядке.