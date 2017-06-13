В своей новой книге "Время первых. Судьба моя – я сам", написанной к апрельской премьере фильма "Время первых", космонавт Алексей Леонов раскрывает все тайны космонавтики, знаменитого противостояния СССР и США, о том, как впервые в истории человечества вышел в открытый космос. Это невероятно честные и искренние мемуары о тяжелой, но интересной работе, о становлении характера и о том, что в жизни каждого есть место подвигу.

Автобиографическая книга Алексея Леонова "Время первых. Судьба моя - я сам" - такая же, как и сам Леонов. Без сантиментов, но с красочными характеристиками всего, что окружало его в космосе и окружает на Земле, с юмором, призванным автором на помощь в моменты, когда описать ситуацию обычными словами просто невозможно. "Больше всего в памяти остались необыкновенная тишина, стук своего сердца и натруженное дыхание," - говорит Алексей Архипович о минутах своего пребывания в космосе.

"Время первых. Судьба моя - я сам" - не первая книга первого человека, вышедшего в Большой космос. Леонов начинал писать еще в 60-е, издав в соавторстве с космическим психологом Владимиром Лебедевым труды, посвященные восприятию пространства и времени в космосе, психологическим особенностям деятельности космонавтов и даже "психологическим проблемам межпланетного полета". Он иллюстрировал детские книги о себе, выпускал альбомы земной и космической живописи. Сейчас готовит к выходу альбом пейзажей.

Леоновский соавтор-психолог заметил способность космонавта "быстро охватывать взглядом и сразу запоминать целые картины, а затем точно воспроизводить их". Эта способность пригодилась Алексею Архиповичу не только в работе над живописными холстами. Нигде до "Времени первых" он не вспоминал о том, как соседи зимой 36-го стаскивали с него, двухлетнего пацана, последние штаны, когда семью врагов народа Леоновых выгнали из избы на мороз. В новой книге он наконец рассказывает о том, как в 70-е годы только заступничество академика Келдыша спасло его от катастрофического по последствиям исключения из партии за "хамство" в адрес Брежнева.

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