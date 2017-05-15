Современный православный богослов и писатель, педагог и публицист, доктор богословия, профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов в своей новой книге доступно и просто рассказывает о человеческом счастье. Как его достичь? Что поможет решить проблемы и взглянуть на мир новыми глазами?

В первой части книги, которая так и называется "Что такое счастье" автор рассуждает о святости и вечности, о справедливости и войне и, конечно, о счастье, ведь оно является, по существу, главным в нашей жизни и в решении ее проблем – экономических, социальных, философских, научных. Основные темы и вопросы, которыми задается здесь автор: Как жить сегодня; Бог и справедливость; зачем человек живет; новая реальность – агрессивное навязывание безнравственности; что дает христианство человеку; Христос и прогресс; критерий добра и зла; духовное образование человека; один ли Бог?

Вторая часть книги посвящена самым актуальным вопросам любви, брака и семьи. Автор рассказывает о таинстве брака и о том, "как не расплескать чашу любви", о целомудрии и "развороченности" души, о жизни неродившейся и суррогатном материнстве, о воспитании детей и взаимоотношениях в семье, о том, что семья – это "малая церковь".

В третьей части книги представлены живые беседы с автором – "Зачем я живу?", "Для чего человеку нужна Пасха?", "Зачем современному человеку Православие?".

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