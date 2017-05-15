В первой части книги, которая так и называется "Что такое счастье" автор рассуждает о святости и вечности, о справедливости и войне и, конечно, о счастье, ведь оно является, по существу, главным в нашей жизни и в решении ее проблем – экономических, социальных, философских, научных. Основные темы и вопросы, которыми задается здесь автор: Как жить сегодня; Бог и справедливость; зачем человек живет; новая реальность – агрессивное навязывание безнравственности; что дает христианство человеку; Христос и прогресс; критерий добра и зла; духовное образование человека; один ли Бог?
Вторая часть книги посвящена самым актуальным вопросам любви, брака и семьи. Автор рассказывает о таинстве брака и о том, "как не расплескать чашу любви", о целомудрии и "развороченности" души, о жизни неродившейся и суррогатном материнстве, о воспитании детей и взаимоотношениях в семье, о том, что семья – это "малая церковь".
В третьей части книги представлены живые беседы с автором – "Зачем я живу?", "Для чего человеку нужна Пасха?", "Зачем современному человеку Православие?".
• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)
• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)
• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)
• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)
• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)
• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)
• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)
• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)
• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)
• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)
• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)
• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)