Судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун (более известный как жж-блогер mossudmed) знаком со смертью не понаслышке. Он имеет с ней дело каждый рабочий день вот уже 17 лет: собственно, ее причины и есть объект его изучения. А значит, ему лучше, чем кому бы то ни было, известно, почему мы умираем и что не надо делать, чтобы не попасть до времени на секционный стол. Читатели его блога стремительно бросают курить, выпивать и начинают заниматься спортом.

Хотя он вовсе не читает мораль: просто показывает, чем все закончится, если продолжать в том же духе. Его книга ни в коем случае не является научным трудом или учебником. Рассчитана она в первую очередь на людей, которые бесконечно далеки от медицины, так что вы не найдете в ней сложных терминов. Зато узнаете, как работает судмедэксперт, чем отличается от патологоанатома, как проводит вскрытие, куда девает извлеченные органы и какими удивительными историями наполнен каждый его рабочий день. Рассказывая о том, во что мы часто не хотим вникать, автор заставляет нас по-новому осмыслить старую истину: наша жизнь и смерть зависит от нас самих.

Алексей Решетун просто, живо и с юмором (да-да, можно об этой теме и так написать) рассказывает, почему и от чего люди умирают и что происходит с телом после смерти. Это не учебник, хотя здесь вы найдете и краткий обзор становления судебной медицины, и основы судебно-медицинской экспертизы (например, как происходит осмотр тел на вызовах). В этой книге нет ничего придуманного, от этого читать ее еще интереснее и страшнее. Но это чтение парадоксальным образом заставит вас ценить свою жизнь и жизнь своих близких. Несомненно, книга будет интересна и врачам и студентам-медикам, но в первую очередь она предназначена для людей, которые бесконечно далеки от медицины вообще и судебной в частности, чтобы напомнить им о том, что все мы смертны, жизнь конечна и важно на что мы ее тратим.

Алексей Решетун — судебно-медицинский эксперт, руководитель Московского городского Центра судебно-медицинской экспертизы огнестрельной и взрывной травмы. Преподает курсантам Пограничной академии ФСБ России, студентам медицинского факультета МГУ и студентам кафедры судебной власти факультета права ВШЭ. С 2012 года он ведет блог, в котором рассказывает о буднях своей работы, трагикомичных случаях из практики и наглядно показывает всем желающим последствия неправильного образа жизни.

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