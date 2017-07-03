Популярный телеведущий, член Академии российского телевидения, писатель Андрей Максимов уже давно и хорошо известен как автор книг по психофилософии и воспитанию. На этот раз в своей новой книге он задает, как всегда, острый и актуальный вопрос: Подростки не читают? Так дайте им такую книгу, которую они захотят прочесть. Такую книгу, из которой они смогут узнать, как классифицировать родителей и что делать, если твои папа и мама – диктаторы.

Также подростки смогут узнать:

как наладить отношения даже с теми учителями, на чьих уроках все спят;

как отыскать свое призвание, и почему именно оно может оторвать от компьютера;

как и зачем человеку в 16 лет строить самого себя;

что делать, если близкий друг не дает списывать;

как быть, если влюбился, и что такое секс в любви…

Родители, не читайте эту книгу! Она будет вас сильно раздражать. Купите ее своим детям. И посмотрите, что будет. Да, родители, вы привыкли уже к тому, что Андрей Максимов пишет книги о воспитании, то есть обращается к взрослым. В этой книге он ведет разговор с теми, с кем очень мало кто разговаривает серьезно о серьезном - с вашими детьми, которых он называет не подростки, а разведчики. Почему? Дайте книгу детям. Они вам объяснят это. Как и многое другое.

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