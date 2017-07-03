Также подростки смогут узнать:
как наладить отношения даже с теми учителями, на чьих уроках все спят;
как отыскать свое призвание, и почему именно оно может оторвать от компьютера;
как и зачем человеку в 16 лет строить самого себя;
что делать, если близкий друг не дает списывать;
как быть, если влюбился, и что такое секс в любви…
Родители, не читайте эту книгу! Она будет вас сильно раздражать. Купите ее своим детям. И посмотрите, что будет. Да, родители, вы привыкли уже к тому, что Андрей Максимов пишет книги о воспитании, то есть обращается к взрослым. В этой книге он ведет разговор с теми, с кем очень мало кто разговаривает серьезно о серьезном - с вашими детьми, которых он называет не подростки, а разведчики. Почему? Дайте книгу детям. Они вам объяснят это. Как и многое другое.
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