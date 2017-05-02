В книге Анны Ивановой розничная валютная торговля в позднем СССР впервые становится объектом исторического исследования. Автор рассматривает причины появления магазинов "Березка", описывает категории советских граждан, имевших доступ в "закрытые" валютные магазины, и образ валютной торговли в официальном дискурсе и среди потребителей. Книга основана на документах из центральных и республиканских архивов, материалах советской прессы, воспоминаниях и личных интервью как с работниками, так и с пользователями системы валютной торговли.

Операции с иностранной валютой считались в СССР уголовным преступлением, культ западных товаров среди советских граждан был постоянным объектом критики в газетах, а существование привилегированного снабжения официально отрицалось. Тем не менее, государственные магазины "Березка", в которых определенные группы советских граждан могли покупать дефицитные импортные товары за валюту и ее заменители (сертификаты и чеки), успешно функционировали по всему Советскому Союзу. Более того, они стали важной частью позднесоветской повседневности. Американские джинсы, японские магнитофоны и итальянские сапоги покупали в "Березках" не только дипломаты или артисты, выезжавшие на гастроли, но и советские рабочие, оказывавшие "техническую помощь" в странах третьего мира, диссиденты, получавшие валютные переводы из-за рубежа, а также обычные советские граждане, которые отваживались покупать валютные заменители на черном рынке за рубли. Магазины "Березка" воспринимались в советском обществе одновременно и как эталон потребления, и как пример социальной несправедливости.

• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)

• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)

• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)

• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)

• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)

• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)

• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)

• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)

• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)

• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)

• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)

• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)