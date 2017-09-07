Вот уже 15 лет, начиная с "Фламандской доски", опубликованной в январе 2002-го года, мы рассказываем нашим читателям о каждой новой книге испанского писателя Артуро Переса-Реверте. Его только что вышедшая на русском языке книга "Фалько" продолжает любимую автором тему приключенческого романа, выполненного на этот раз в жанре шпионского триллера, действие которого происходит во время Гражданской войны в Испании.

Артуро Перес-Реверте написал много книг в разных жанрах, главными из которых по сей день остаются четыре арт-детектива: "Фламандская доска", "Кожа для барабана", "Клуб Дюма" и "Тайный меридиан, или Карта небесной сферы". Однако его эксперименты с другими жанрами также всегда были интересны, будь то романы из истории наполеоновских войн или из жизни мексиканской мафии.

Итак, Лоренсо Фалько, агент разведывательной службы, работает внутри страны и за рубежом, его отправляют на самые сложные задания, он может выпутаться из самых тяжелых ситуаций. На этот раз Фалько нужно замаскироваться и под вымышленным именем войти в доверие к представителям вражеского лагеря, чтобы вызволить из плена важную персону, в судьбе которой заинтересованы не только в Испании. Как и герой, роман тоже маскируется – под шпионский триллер и исторические приключения, но под жанровой маской скрывается драматическая история о предательстве и чести.

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