Артуро Перес-Реверте написал много книг в разных жанрах, главными из которых по сей день остаются четыре арт-детектива: "Фламандская доска", "Кожа для барабана", "Клуб Дюма" и "Тайный меридиан, или Карта небесной сферы". Однако его эксперименты с другими жанрами также всегда были интересны, будь то романы из истории наполеоновских войн или из жизни мексиканской мафии.
Итак, Лоренсо Фалько, агент разведывательной службы, работает внутри страны и за рубежом, его отправляют на самые сложные задания, он может выпутаться из самых тяжелых ситуаций. На этот раз Фалько нужно замаскироваться и под вымышленным именем войти в доверие к представителям вражеского лагеря, чтобы вызволить из плена важную персону, в судьбе которой заинтересованы не только в Испании. Как и герой, роман тоже маскируется – под шпионский триллер и исторические приключения, но под жанровой маской скрывается драматическая история о предательстве и чести.
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