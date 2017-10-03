Бен Макинтайр рассказывает историю Кима Филби, одного из самых успешных двойных агентов в истории. Шаг за шагом он прослеживает его путь от новобранца Британской спецслужбы до руководителя 9-го отдела легендарной МИ-6, а затем, уже после побега — пенсионера, проживающего в Москве, недалеко от метро Курская.

Ким Филби — сын всемирно известного ученого-арабиста и выпускник Кембриджского университета. Спецкор газеты "Таймс" и заместитель начальника контрразведки в легендарной MИ-6, секретной разведывательной службы Великобритании. Примерный муж и настоящий друг. Руководитель 9-го отдела, занимавшегося поиском советских шпионов и… советский шпион, коммунист, участник знаменитой "Кембриджсккой пятёрки". Предатель на родине и герой на чужбине. Жизнь этого человека даст фору любым шпионским триллерам.

Автор рассказывает, что Филби читал, слушал, смотрел, с кем дружил. И этому последнему аспекту Макинтайр отводит главную роль в своей книге. Ведь урон, нанесенный Филби Великобритании и США, был бы куда меньше, если бы не друзья, не верившие в саму возможность его предательства и покрывавшие его до конца: глава ЦРУ Джеймс Энглтон и высокопоставленный сотрудник МИ-6 Николас Эллиотт.

Глава за главой Макинтайр показывает бытовую сторону жизни шпиона. Постоянная мелкая ложь ради одной великой идеи, необходимость предавать самых близких тебе людей, вечная маска на лице и невозможность поговорить по душам даже с тем, кого ты называешь лучшим другом. Что остается в человеке после всего этого? И остается ли хоть что-нибудь?

Макинтайр строит свое расследование на неопубликованных архивных материалах, личных встречах с участниками событий, многочисленных интервью и биографиях, в которых, как и во всем, что делают шпионы, сложно отделить правду от вымысла

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