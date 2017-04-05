Благодаря этой книге вы шаг за шагом пройдете все этапы производства множества всем необходимых вещей. Побываете на фабриках и заводах, узнаете, как добывают нефть и соль, посмотрите, как делают продукты питания, одежду и еще множество всего, что мы используем каждый день.

Знаете ли вы, во что может превратиться обыкновенное дерево? В массу всего: в гитару, в карандаш, в стул, в бумагу, в ткань... Несколько веков назад и дети, и взрослые прекрасно знали, как создаются самые разные вещи.

Люди сами готовили себе пищу, а для этого выращивали растения и разводили животных. Пряли шерсть и шили из нее одежду. Делали игрушки из дерева и ткани.

Когда для производства начали использовать машины, люди стали все меньше разбираться в устройстве того, что их окружало. А еще - делать вещи из того, из чего раньше никому не приходило в голову. К примеру, из нефти, которая может превратиться не только в топливо, но и в одежду, игрушки, пуговицы, пищевую пленку. Приоткройте дверь в волшебный мир превращений простых материалов в сложные предметы - и вы поразитесь тому, как много чудес скрывается повсюду.

• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)

• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)

• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)

• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)

• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)

• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)

• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)

• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)

• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)

• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)

• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)

• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)