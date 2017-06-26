Новый роман Бориса Акунина "Седмица Трехглазого" - это художественная иллюстрация книги "История Российского Государства. Семнадцатый век", которая вышла в ноябре прошлого года. Это четвертый художественный том масштабного акунинского проекта "История Российского Государства". Исторический детективный роман в лучших традициях классических книг о Фандорине. Все тома серии богаты иллюстрациями: цветные в исторических томах, стильная графика – в художественных произведениях.

"Он вдруг увидел перед собой всю свою длинную-предлинную жизнь как одну краткую седмицу: с трудоначальным понедельником, юновесенним вторником, мужественной середой, сильным четвертком, зрелой пятницей, грозовой субботой и тихим, светлым воскресеньем…"

На нем — вся московская стража, блюдение городского порядка, сыск преступлений. Он расследует злодеяние за злодеянием, а перед глазами читателя между тем проходит не только череда невероятных приключений "старомосковского Шерлока Холмса", но и весь семнадцатый век, с его войнами, лихими разбойниками и знаменитыми бунтами.

В "Седмице" главный герой расследует преступление за преступлением, перед читателем проходит, параллельно, целая эпоха, до последней страницы сохраняется интрига, прописанные герои восхищают и увлекают за собой даже тех, кто от истории крайне далек.

В качестве бонуса для любителей истории в данный том включена пьеса "Убить змееныша", завершающая тему семнадцатого столетия.

Проект "История российского государства" (запланировано 8 томов, каждый из которых состоит из двух книг, популярной и художественной) объединяет как исторические, так и художественные тексты, охватывающие период отечественной истории от формирования российской государственности до краха империи. Концептуальное оформление выделяет книги этой серии благодаря высокому качеству типографских решений, оригинальной графике и эксклюзивным картам, выполненным по заказу Бориса Акунина.

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