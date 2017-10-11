Наказания бесполезны и даже вредны для развития ребенка. Об этом давно говорят детские психологи, к этой мысли все чаще приходят родители по всему миру. Но что делать, если слова не помогают, нервы не выдерживают и хочется только одного: кричать и раздавать подзатыльники? Дипломированный психолог Даниэле Новара в книге "Наказания бесполезны! Как воспитывать, не попадая в ловушку эмоций" рассказывает, как лучше справляться с эмоциями и реже наказывать по поводу и без.

Даниэле Новара — известный итальянский педагог, основатель Психопедагогического центра воспитания и разрешения конфликтов в городе Пьяченца, с 2004 года профессор Католического университета Милана, директор журнала Conﬂitti. Автор множества книг и статей по педагогике. Автор книги уверен, что очень важно учитывать в воспитании возрастные особенности развития детской психики и, самое главное, оставаться объективным и спокойным родителем.

Новара имеет огромный опыт работы с детьми разных возрастов, поэтому его рекомендации помогут вам воспитывать детей с любовью и пониманием.

Почему книга достойна прочтения:

Вы поймете, насколько плохи и бесполезны любые наказания, и постепенно откажетесь от них вовсе;

сможете построить систему воспитания, которая учитывает особенности характера вашего ребенка и образа жизни семьи;

научитесь растить и воспитывать с любовью, а не придумывать новые эффективные наказания.

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