Даниэле Новара — известный итальянский педагог, основатель Психопедагогического центра воспитания и разрешения конфликтов в городе Пьяченца, с 2004 года профессор Католического университета Милана, директор журнала Conﬂitti. Автор множества книг и статей по педагогике. Автор книги уверен, что очень важно учитывать в воспитании возрастные особенности развития детской психики и, самое главное, оставаться объективным и спокойным родителем.
Новара имеет огромный опыт работы с детьми разных возрастов, поэтому его рекомендации помогут вам воспитывать детей с любовью и пониманием.
Почему книга достойна прочтения:
Вы поймете, насколько плохи и бесполезны любые наказания, и постепенно откажетесь от них вовсе;
сможете построить систему воспитания, которая учитывает особенности характера вашего ребенка и образа жизни семьи;
научитесь растить и воспитывать с любовью, а не придумывать новые эффективные наказания.
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