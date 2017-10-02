Новые опасности угрожают жизни легендарной "девушки с татуировкой дракона". Нашлись доказательства того, о чем Лисбет только догадывалась. Она узнала, что значительная часть ее жизни – чей-то жестокий эксперимент. Много лет назад группа шведских ученых затеяла широкомасштабное и крайне секретное исследование. Оно было направлено на изучение развития личности в несходных жизненных условиях. А экспериментальным материалом должны были стать дети - такие, как Лисбет и ее сестра. С тех пор прошло много времени, но по земле еще ходят не только участники этого дикого эксперимента, но и те, кто его затеял. Лисбет и ее давний друг журналист Микаэль Блумквист не намерены успокаиваться, пока не узнают всей правды об этом проекте и не восстановят справедливость, которую Саландер понимает однозначно: око за око.
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